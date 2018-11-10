Опубликовано видео с места обрушения моста в Греции

В северной части Греции в городе Кавала обрушился автомобильный мост. Инцидент произошел в пятницу около 4 часов дня.

Как передает телеканал ERT, в момент происшествия по переправе двигались легковой автомобиль и 50-тонный автокран. По предварительным данным, участок длиной 25 метров мог обрушится, не выдержав веса.

ЧП стало причиной серьезных пробок, так как мост расположен на одной из ключевых дорог. Телеканал отмечает, что в результате инцидента пострадавших нет.