СМИ обвинили Трампа в глупости из-за слов о Крыме и Обаме

Обвинение бывшего президента США Барака Обамы в «потере Крыма» свидетельствуют о невежестве и агрессивных инстинктах нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Об этом написал журнал The American Conservative.

Издание отмечает, что эти заявления звучат очень глупо. Здесь важен подтекст высказывания, которые означают, что американский президент может «позволять» или «не позволять» другим державам какие-либо действия.

Исходя из слов Трампа, Обама мог и должен был предотвратить присоединение Крыма к России, но ничего не сделал, кроме развязывания третьей мировой войны, пишет издание. Отмечается, что Крым не относится к жизненно важным интересам США, и из-за него точно не надо начинать войну. Издание подчеркивает, что если Трамп думает иначе, то он оказался еще более опрометчивым и безответственным, чем предполагалось ранее.

Издание добавило, что президент Штатов говорит о Крыме так, как будто он был частью США, и его отобрали. Фраза «потерять Крым» напоминает холодную войну, когда Америка считала, что она может «сохранять» и «терять» целые страны.

The American Conservative отмечает, что такое мышление – это оторванный от реальности бред, что очень опасно, особенно если президент США так смотрит на международные кризисы. Обама не должен был создавать риск мировой войны вне зависимости от событий, происходящих в мире, что он и сделал.

Издание подытоживает, что то, как Трамп высказывается о потере части страны, которая даже не является союзницей США, показывает, насколько он далек от настоящей внешней политики под лозунгом «Америка прежде всего».

Ранее Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в присоединении Крыма к России, так как в это время действовал его режим.