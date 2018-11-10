Помпео заявил о нежелании США враждовать с Китаем

США не собираются начинать холодную войну с Китаем. Соответствующее заявление сделал американский госсекретарь Майк Помпео.

По словам главы Госдепа, Вашингтон хочет удостовериться, что Пекин «действует ответственно и честно».

«США не стремятся к холодной войне или к политике сдерживания в отношении КНР. Вместо этого мы хотим удостовериться в том, что Китай действует ответственно и честно. Это в интересах безопасности и процветания обоих наших государств», - сказал Помпео.

Американский дипломат также выразил надежду на дальнейшее американо-китайское сотрудничество по вопросам ядерной и ракетной программ Ирана и «остальной иранской враждебной деятельности».

Ранее Помпео заявил, что введенные 5 ноября Соединенными Штатами санкции в отношении Ирана станут самыми жесткими из всех, которые когда-либо применялись против этой страны.