Болтон заявил о нежелании США размещать в Европе запрещенные ДРСМД ракеты

Советник президента США Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты не хотят размещать ракеты, запрещенные договором о РСМД. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами в Париже.

Он отметил, что Вашингтон обсуждает этот вопрос с союзниками НАТО.

Болтон снова объяснил, почему, по мнению США, выход из ДРСМД является единственным целесообразным вариантом развития событий. Он отметил, что Штаты не могут убедить Москву в том, чтобы вновь соблюдать договор, который она, по мнению Вашингтона, нарушает.