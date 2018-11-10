Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали пять человек

Жертвами лесных пожаров, которые бушуют в северной части Калифорнии, стали пять человек.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти, тела погибших были найдены пожарными в сгоревших автомобилях.

По информации других СМИ, в Калифорнии полыхают сразу три крупных природных пожара, в том числе вблизи Таузанд-Окс. В районе города уже сгорело около 30 домов. Десяткам тысяч местных жителей власти предлагают эвакуироваться из зоны ЧП.