В сирийской Латакии возобновлено производство натурального мрамора

Каждый камень на предприятии в Латакии проходит тщательный контроль. Главное, чтобы не было ни малейших изъянов, трещин или посторонних вкраплений. Именно от чистоты камня зависит его ценность. Натуральный сирийский мрамор всегда был одним из главных достояний республики.

«Эта маркировка, как документ. На камнях мы указываем вес, сорт, и откуда привезен мрамор, есть из Пальмиры, но самый лучший - из месторождения на горе аль- Бадруси. Он очень долговечный и хорошо защищает дома от солнца, влаги и ветра», - рассказал Малик Хайрбек, директор геологической службы Латакии.

Мрамор на Востоке всегда был ценнейшим строительным материалом. Когда началась война, спрос на него упал в несколько раз. Но, тем не менее, завод в Латакии не прекращал работу даже во время боевых действий. Сейчас, когда в Сирии началось масштабное восстановление, заказы на этот материал растут с каждым днем.

Сейчас фабрика производит около 200 тысяч квадратных метров облицовочных плит в год. Уже в следующем году, уверяет директор завода, объемы производства значительно вырастут. А запасов природного камня хватит еще как минимум на 50 лет.

«Это оборудование мы закупили десять лет назад. Приобретать новое сложно из-за санкций, но правительство все же смогло выделить деньги и мы закупили новые станки. До января мы установим четыре новые камнерезные машины, а в следующем году обновим наше производство на 90 процентов», говорит директор завода Вафик Сагр.

Сирийский мрамор, сейчас идет на экспорт: в Египет, Ливан и Китай. Россия тоже когда-то закупала этот мрамор. Теперь, говорят местные производители, красивейший отделочный мрамор, готов вновь вернуться на российский рынок.