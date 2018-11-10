Поисковики обнаружили фрагменты уникального истребителя ЛаГГ-3

Возле поселка Виноградный Крымского района Кубани были найдены части советского военного самолета ЛаГГ-3, который выпускался в СССР до 1943 года. Об этом сообщила «Российская газета».

Найти такой самолет – большая редкость, так как первые серии этих истребителей делались из сосны, березового шпона и фанеры с использованием модифицированных смол древесины.

По словам руководителя Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» Виталия Фоменко, у его группы не было точных координат падения самолета. Местоположение выяснили благодаря воспоминаниям местных жителей и архивным документам.

«Удалось выкопать мелкие обломки крылатой машины, части двигателя и радиатор с номерными знаками, а также фрагменты скелета. А главное - установить, что самолет - это именно ЛаГГ-3», - рассказал он.

В поисках приняли участие 80 человек. Детали машины лежали под метровым слоем земли в овраге. Поэтому истребитель не сильно разбросало от взрыва.

Также исследователи установили имя пилота по деталям с номерами, но оно пока не разглашается.