СМИ сообщили о гибели 26 человек при авиаударе коалиции по сирийскому городу Хаджин

Возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщает SANA, в результате атаки были убиты 26 мирных граждан. По данным информагентства, среди погибших есть женщины и дети.

Стоит отметить, что официального подтверждения со стороны Дамаска об авиаударе и жертвах пока не было.

Ранее сообщалось, что международная коалиция во главе с США применила запрещенный белый фосфор при авиаударе по городу Хаджин.