В Росавиации опровергли заявление «Победы» о сбоях в работе аэропорта Калининграда

Система точного захода на посадку в калининградском аэропорту Храброво работает исправно и не прекращала работу. Такое заявление сделали в Росавиации, комментируя сообщение авиаперевозчика «Победа» об отмене рейсов в Калининград из-за отключения в аэропорту Храброво системы точного захода на посадку.

«Росавиация отмечает, что радиотехническое оборудование аэродрома работало и работает исправно, системы точного захода на посадку в Храброво не отказывали и не прекращали свою работу», - сказано в заявлении Росавиации.

Ранее авиакомпания «Победа» сообщила, что ей пришлось отменить часть рейсов в Калининград и из него в связи с техническими неисправностями в воздушной гавани города.