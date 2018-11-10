Трампа оскорбило предложение Макрона создать в Евросоюзе собственную армию

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Евросоюз должен иметь свою армию, чтобы защищаться от других стран, включая США, являются оскорбительными. Об этом написал в Twitter американский лидер Дональд Трамп.

Он отметил, что, возможно, Европе нужно сначала заплатить свою долю в НАТО, которое субсидируют США.

Президент Соединенных Штатов не раз критиковал страны, которые входят в альянс, за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны организации. Президент США потребовал от всех стран-участниц незамедлительно довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время своего выступления на саммите НАТО он предложил их увеличить до 4%.