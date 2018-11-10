Москва вскоре окажется под снежным покровом

В российскую столицу в эти выходные придут морозы, а на следующей неделе в Москве выпадет снег. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы российского Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

Специалист сообщил, что в ночь на воскресенье, 11 ноября, столбики термометров опустятся до 7 градусов со знаком минус. В понедельник температура воздуха не поднимется выше нулевой отметки, также ожидается выпадение осадков.

Ближе ко вторнику столичное небо заволокут снежные тучи. Выпадет снег, который, из-за отрицательных температур, растает лишь к концу следующей недели, когда температура воздуха вновь прогеется до плюсовых значений.