В Санкт-Петербурге проводят проверку по факту кражи старинных пушек из форта в Кронштадте

В Санкт-Петербурге полиция ищет неизвестных, которые демонтировали и вывезли с территории форта в Кронштадте части старинных пушек. Проверку проводит прокуратура. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пушки 19 века с царскими вензелями составляли ограду внутреннего дворика форта «Батарея северная №6» . Их стволы довольно тяжелые – вес каждого составляет 3,5 тонны. Так что выломать их из массивного гранитного фундамента без тяжелой техники нельзя. Вероятно, хулиганы подгоняли к причалу форта плавкран.

Как сообщил телеканалу ОТР яхтсмен Ларион Топчий, ограда состояла из восьми пушек. Из них осталась только одна.

О том, что вандалы разбирают форт в Кронштадте, стало известно в конце октября: вырванные пушки лежали на земле. Однако круглосуточную охрану ввели только после того, как орудийные стволы уже были вывезены.