СК заявил, что керченский стрелок действовал один

Керченский стрелок Владислав Росляков действовал один. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

В сообщении говорится, что следствие детально установило путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Были получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия.

По этому делу уже допрошено 650 человек. В данный момент детально исследуется личность Рослякова, его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления. Уже составлен его психологический портрет.

Сейчас продолжается полномасштабный комплекс следственных действий, в том числе проведение различных судебных экспертизы.

Ранее студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в своем учебном учреждении. Погиб 21 человек, пострадали более 50 человек. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Преступник покончил с собой в библиотеке колледжа.

Позже СМИ сообщили, что Владислав Росляков перед преступлением сжег свои вещи и закопал сейф. В частности, среди сожженных предметов были его фотографии, а также тетради, носители информации и религиозная литература.