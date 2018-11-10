Президент Австрии призвал досконально расследовать дело о «шпионаже»

Лидер Австрии Александер Ван дер Беллен призвал к проведению досконального расследования дела экс-полковника австрийских вооруженных сил, который подозревается в шпионаже в пользу РФ.

«Шпионаж недопустим. Это дело, разумеется, должно быть досконально расследовано», - заявил президент Австрии.

Ранее сообщалось, что прокуратура Зальцбурга начала проверку обвинения, которое выдвинуло Минобороны Австрии против 70-летнего отставного офицера. В связи с этим австрийский посол в России Йоханнес Айгнер прибыл в МИД РФ.

Позже стало известно, что Москва заявила протест послу Австрии в связи с обвинениями в причастности экс-полковника к разведывательной деятельности якобы в пользу РФ.