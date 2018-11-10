Солнце против США: светило уничтожало американские мины во время Вьетнамской войны

В 1972 году у побережья Северного Вьетнама сами по себе сдетонировали американские подводные мины, которые военнослужащие США установили для блокады местных портов. Согласно отчетам военного командования Соединенных Штатов, в течение, примерно, 30 секунд прогремело более 60 взрывов. Лишь недавно специалисты смогли назвать причину загадочного инцидента.

По информации журнала Space Weather, взрыв мин вызвала мощная вспышка на Солнце, которая произошла за 14 часов до детонации. Согласно опубликованному материалу, мины были снабжены магнитными взрывателями, которые пришли в действие, среагировав на резкое изменение магнитного поля.

Как сообщает издание, вспышка на солнце в 1972 году сопровождалась резким усилением солнечного ветра, скорость которого увеличилась с 350 до 585 километров в секунду. Данную аномалию зафиксировал американский спутник «Пионер-9».

Журнал при этом подчеркивает, что геомагнитные волнения после вспышки были настолько сильны, что повредили сети электропередач и телефонные линии.