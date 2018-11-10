Москвичи увидят «поцелуй» Луны с Сатурном

Жители российской столицы в воскресенье, 11 ноября, смогут увидеть уникальное астрономическое явление, которое называют «поцелуем» Луны и Сатурна. Это визуальное сближение светил в закатном небе. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

Сатурн существенно дальше от Земли, чем Луна, но в этот день они будут казаться соседями.

Планета отдалится от лунного серпа всего на один градус. Явление можно будет увидеть с 17 до 19 часов, после чего Сатурн и Луна скроются.