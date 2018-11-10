Археологи обнаружили уникальное древнегреческое поселение в Крыму

В Крыму ученые обнаружили поселение древних греков Манитра IV-II веков до нашей эры. Находка расположена в восточной части Крымского полуострова. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора Института археологии Крыма РАН Вадима Майко.

«Это уникальное поселение, потому как, во-первых, была раскопана огромная площадь, более четырех тысяч квадратных метров. Никогда такими огромными площадями сельские поселения Боспорского царства не копались», - рассказал он.

Ученый добавил, что ранее в таких поселениях не находили городскую плотную застройку с каменными домами и разделенными улицами. Он отметил, что раскопки вели специалисты Института археологии РАН.

Майко подчеркнул, что поселение надо законсервировать и делать из него интереснейший экскурсионный объект для показа туристам. По его словам, здания сохранились на два-три рядка, но все равно там есть, что посмотреть.