Американские правозащитники подали в суд на Трампа
Иск к президенту США связан с его отказом предоставлять убежище нелегальным мигрантам.
Фото: Ron Sachs, Globallookpress
Американский союз защиты гражданских свобод подал иск к президенту США Дональду Трампу за отказ в предоставлении убежища нелегалам.
По информации Associated Press, иск был принят в пятницу, 9 ноября, федеральным судом Сан-Франциско. Заявители требуют признать поправки американского лидера к закону недействительными и отменить их действие.
Напомним, что 9 ноября Дональд Трамп подписал прокламацию, согласно которой мигрантов, попавших в Соединенные Штаты через границу с Мексикой незаконно, лишают права претендовать на убежище.
Ранее сообщалось, что американский президент решил отменить право детей иностранцев и нелегальных мигрантов на получение гражданства США на основании того, что они родились на территории Соединенных Штатов.