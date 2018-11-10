Американские правозащитники подали в суд на Трампа

Американский союз защиты гражданских свобод подал иск к президенту США Дональду Трампу за отказ в предоставлении убежища нелегалам.

По информации Associated Press, иск был принят в пятницу, 9 ноября, федеральным судом Сан-Франциско. Заявители требуют признать поправки американского лидера к закону недействительными и отменить их действие.

Напомним, что 9 ноября Дональд Трамп подписал прокламацию, согласно которой мигрантов, попавших в Соединенные Штаты через границу с Мексикой незаконно, лишают права претендовать на убежище.

Ранее сообщалось, что американский президент решил отменить право детей иностранцев и нелегальных мигрантов на получение гражданства США на основании того, что они родились на территории Соединенных Штатов.