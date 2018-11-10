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СМИ сообщили об угрозе срыва российско-индонезийской сделки по Су-35

Роман Захаров
00:28 10.11.2018
В индонезийских ВВС рассказали, что это связано с американскими санкциями.
СМИ сообщили об угрозе срыва российско-индонезийской сделки по Су-35
Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Контракт на закупку российских новейших истребителей Су-35 может сорваться из-за ограничительных мер со стороны США. Такое заявление сделал официальный представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега.

Как сообщает Jane's, Самьега рассказал, что в случае введения Соединенными Штатами санкций, Индонезии придется покупать западные военные самолеты. По информации издания, Джакарта рассматривает в качестве наиболее подходящей замены американский F-16.

Как при этом подчеркнул представитель индонезийских ВВС, тот факт, что договор уже подписан, не имеет какого-либо значения.

Ранее министр обороны Индонезии Риамизард Риачуду заявил о намерении властей своей страны довести до завершения сделку с Россией по Су-35, невзирая на американские санкции.

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