СМИ сообщили об угрозе срыва российско-индонезийской сделки по Су-35

Контракт на закупку российских новейших истребителей Су-35 может сорваться из-за ограничительных мер со стороны США. Такое заявление сделал официальный представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега.

Как сообщает Jane's, Самьега рассказал, что в случае введения Соединенными Штатами санкций, Индонезии придется покупать западные военные самолеты. По информации издания, Джакарта рассматривает в качестве наиболее подходящей замены американский F-16.

Как при этом подчеркнул представитель индонезийских ВВС, тот факт, что договор уже подписан, не имеет какого-либо значения.

Ранее министр обороны Индонезии Риамизард Риачуду заявил о намерении властей своей страны довести до завершения сделку с Россией по Су-35, невзирая на американские санкции.