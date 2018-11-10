СМИ сообщили об угрозе срыва российско-индонезийской сделки по Су-35
В индонезийских ВВС рассказали, что это связано с американскими санкциями.
Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Контракт на закупку российских новейших истребителей Су-35 может сорваться из-за ограничительных мер со стороны США. Такое заявление сделал официальный представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега.
Как сообщает Jane's, Самьега рассказал, что в случае введения Соединенными Штатами санкций, Индонезии придется покупать западные военные самолеты. По информации издания, Джакарта рассматривает в качестве наиболее подходящей замены американский F-16.
Как при этом подчеркнул представитель индонезийских ВВС, тот факт, что договор уже подписан, не имеет какого-либо значения.
Ранее министр обороны Индонезии Риамизард Риачуду заявил о намерении властей своей страны довести до завершения сделку с Россией по Су-35, невзирая на американские санкции.