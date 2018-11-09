Ученые нашли в Сибири самую полезную рыбу

Сотрудники Сибирского федерального университета и Института биофизики Сибирского отделения РАН обнаружили рекордное содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в боганидском гольце, который обитает в арктической зоне Сибири.

По словам заведующего кафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаила Гладышева, такое необычное явление делает этот вид рыб абсолютным чемпионом по полезности для всех, кто следит за своим здоровьем.

Ученый надеется, что исследование поиожет изменить пищевые привычки россиян в лучшую сторону. Он добавил, что употребление 30 граммов этой рыбы в день покроет рекомендуемую медиками суточную норму полезных жирных кислот.