Житель Благовещенска спас из тонущего автомобиля пожилую пару

Житель Благовещенска, который спас из тонущей машины пожилую пару, достоин награды. Так считают в Амурском управлении МЧС и просят представить его к ведомственной медали.

40-летний Виталий Казюленис единственный из всех очевидцев бросился в озеро, когда увидел в нем автомобиль. Иномарка уже была наполовину в воде. Правда, мужчина признался, что сначала замешкался. Подумал, что идут съемки фильма - на берегу стояли несколько человек с телефонами и снимали происходящее. А в это время в салоне супруги безуспешно пытались открыть заклинившие двери.

Говорят, автомобиль повело в озеро при развороте, когда одно колесо съехало с обочины. Также пенсионеры рассказали, заметив на берегу наблюдателей и их реакцию, а точнее - ее отсутствие, стали уже прощаться с жизнью.

«Смотрю машина подъехала, постоял посмотрел парень и дальше поехал. Больше ничего не видно было окно запотевшее ничего не видно было кто там что стоял. И она вот так вот стала падать. Думала ну все нам, все! мы тонем никто нас не спасет. Это было конечно очень страшно», - поделилась воспоминаниями с корреспондентом «Звезды» Светлана Заикина.

«Я вот сюда подошел, смотрю, мне показалось что дым внутри. А это был пар. Начал присматриваться - увидел что там мечутся люди. Волнение какое-то было, за женщину переживал когда мужчину уже вытащил, она уже утонула, то есть в воде уже была. И было такое когда я пошел к машине я боялся эту дверь не открыть», - рассказал главный герой произошедшего Виталий Казюленис.

В результате, и спасенные и сам спасатель-доброволец отделались только легкой простудой. Виталий свой поступок геройством не считает. После того, как вытащил людей из воды, ушел домой переодеваться. Имя своего спасителя супруги Заикины узнали только на следующий день.