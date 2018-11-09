Суд Швейцарии запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты «Газпрому»

Щвейцарский суд запретил Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG любым способом выплачивать «Газпрому». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российскую компанию.

Такое решение было принято в рамках обеспечительных мер по требованию «Нафтогаза».

Согласно решению суда все выплаты от этой компании «Газпрому» направляются на швейцарских приставов.

В российской организации также отметили, что все попытки «Нафтогаза» арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2AG не увенчались успехом.