В Австралии хирурги успешно разделили сиамских близнецов

Австралийские хирурги успешно разделили 15-месячных сиамских близнецов.

Медики выполнили редкую операцию по разделению сросшихся в области живота сиамских близнецов. У 15-тимесячных девочек Нимы и Давы из Бутана общие печень и кишечник. Все это время малышки провели лицом к лицу, при этом они могли только либо стоять, либо лежать. Сесть у сестер не было никакой возможности.

На родине Нимы и Давы разделить девочек не могли, и помочь семье решились австралийские хирурги. В пятницу, 9 ноября, в Мельбурне, после кропотливой и долгой подготовки, команда из восемнадцати детских хирургов провели сложнейшую шестичасовую операцию, которая завершилась успешно.

По словам врачей, следующие сутки будут оставаться критическими для восстановления девочек, но прогноз благоприятный. Теперь главные задачи Нимы и Давы – заживить раны и научиться исследовать этот мир самостоятельно.