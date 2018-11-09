Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани

Пассажирский самолет Embraer ERJ-135, летевший рейсом из Казани в Абакан, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Татарстану.

Причиной экстренной посадки стал отказ автоматики.

«Во время полета, по предварительной информации произошел отказ одной из автоматических систем», - говорится в сообщении.

На борту самолета находились восемь человек. Никто не пострадал.