Уралец семь лет не платил за квартиру и отсудил 720 тысяч рублей за плохую работу УК

Житель Свердловской области семь лет не платил за жилищно-коммунальные услуги из-за того, что был недоволен качеством работы коммунальных служб. Об этом сообщает Uralpolit.ru.

Долг Михаила Неуймина из поселка Щелкун составил 200 тысяч рублей. Подав в суд, он выиграл и получил от компании 720 тысяч рублей за неудовлетворительную работу.

По его словам, в его квартире чернели стены от плесени, с потолка капала вода. Под окном и в углах были щели. На все жалобы коммунальщики отвечали отказом. Мужчина перестал платить за квартиру.

В конце 2016 года он подал в суд, но проиграл его, так как был в долгу. Погасив долг, он снова подал в суд на УК и на некачественное содержание дома. Суд заставил УК выплатить истцу 720 тысяч рублей.