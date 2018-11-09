Военнослужащий армии Сирии погиб в результате обстрела со стороны боевиков

В результате обстрела со стороны боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации, погиб военнослужащий армии Сирии. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Кроме того, российские военные сообщили о продолжении оказания гумпомощи мирным жителям Сирии. Так, например, в провинциях Риф дамаск и Хомс офицеры российского Центра раздали 900 наборов с продовольствием.

Также, за прошедшие сутки в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии офицеры Центра провели рабочую встречу с представителями местного самоуправления и комитетом примирения сторон. В ходе встречи обсуждались проблемные вопросы восстановления объектов социальной инфраструктуры.