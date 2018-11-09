Иордания заявила о намерении ликвидировать сирийский лагерь «Рукбан»

В четверг, 8 ноября, Иордания заявила о своем намерении ликвидировать лагерь «Рукбан», в котором находится 50 тысяч сирийцев. Целью данного шага является снижение напряженности в точке потенциального противостояния на северной границе с Сирией.

Заявление было сделано во время переговоров Иордании с США и Россией. МИД страны выступает за организацию добровольного перемещения обитателей «Рукбана» в восточную Сирию, в их родные места.

«Иордано-американско-российские переговоры начаты с целью поиска принципиального решения вопроса создания необходимых условий для добровольного возвращения беженцев в их города», — цитирует Reuters заявление МИД Иордании.

Российский план предлагает проведение переговоров с сирийскими старейшинами и бывшими повстанцами, укрывающимися вокруг «Рукбана». Целью переговоров является обеспечение безопасного прохода на подконтрольные правительству Сирии территории.

Лагерь «Рукбан» стал центром внимания из-за близости к американскому гарнизону в сирийском городе Эт-Танф. Он находится в «зоне деконфликтизации» Пентагона. В столице Сирии придерживаются мнения, что США занимаются оккупацией территории страны, оставляя эту зону безопасности для повстанцев, которых Дамаск считает террористами.