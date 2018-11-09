Скорые доставляют в больницу раненых при взрыве на полигоне под Самарой: первые кадры с места

«Звезда» публикует первые кадры из Самарской области, где в пятницу произошел взрыв боеприпаса при утилизации на полигоне Минпромторга в Чапаевске. Ранения получили четыре его сотрудника, находившиеся в непосредственной близости в момент детонации.

На кадрах пострадавших при инциденте доставляют в больницу. По оценкам медиков, состояние одного из них средней степени тяжести, еще трое находятся в состоянии легкой степени тяжести.

«Поступление было во второй половине дня, у нас четверо пострадавших. Поступали они в стабильном состоянии, им оказана помощь. Мы их переправили в Самарскую областную больницу», - рассказал «Звезде» Письменный Андрей, главный врач Чапаевской центральной городской больницы.

В пятницу днем в Самарской области на полигоне в Чапаевске прогремел взрыв боеприпаса. Ранения получили четыре его сотрудника.

Как рассказали в Минпромторге, инцидент произошел не в процессе основной производственной деятельности полигона. При погрузке малокалиберных боеприпасов, собранных после ЧП в 2013 году, сработал один 23-мм снаряд.

Причиной взрыва могло стать нарушение правил безопасности.