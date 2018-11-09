Путин пообещал принять участие в реформировании социального страхования

Президент России Владимир Путин согласился принять участие в реформировании обязательного социального страхования.

С инициативой о создании специального органа, отвечающего за это, выступили в Федерации независимых профсоюзов. Ее глава, Михаил Шмаков, предложил создать «совет по реформированию обязательного социального страхования».

«Мы предложили бы, под вашим патронатом, при президенте России, чтобы все межведомственные противоречия можно было бы проще разрешать», — цитирует РИА Новости его обращение к Путину.

Глава государства принял предложение, отметив, что в большей степени данный вопрос является прерогативой правительства, но пообещал, что будет принимать в этом непосредственное участие.