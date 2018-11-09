Мамаев рассказал, что не общается с Кокориным в СИЗО

Футболист, полузащитник клуба «Краснодар», Павел Мамаев рассказал о буднях в СИЗО. Жаловаться спортсмен ни на что не стал, кроме недостатка общения.

«У меня все хорошо. С Сашей (Кокориным – прим. ред.) не удается общаться», — цитирует скандального футболиста RT.

Напомним, 8 октября 2018 года в московской кофейне возник конфликт между российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым и чиновником Минпромторга РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. Однако перед этим спортсмены также успели избить водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате всех инцидентов на футболистов было заведено уголовное дело.