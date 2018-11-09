Испанский порт Суета отменил санкции против кораблей ВМФ России

В испанский порт Сеута вернулись корабли российского ВМФ. В течение двух лет соблюдалось требование руководства НАТО держать порт закрытым от России, но теперь пришло время перемен.

Возвращение кораблей ВМФ РФ в Испанию является знаковым событием. Местные СМИ вспоминают, что визиты россиян ежегодно приносили в казну города значительные средства, в том числе за счет заправки топливом и пополнения запасов еды.

С 2011 года в Сеуте побывали 62 корабля российских ВМФ. Последний визит состоялся в октябре 2016 года, и вот, теперь порт снова принимает у себя граждан России. Как сообщает «Интерфакс», в начале ноября 2018 года к испанским берегам причалил ракетный крейсер «Маршал Устинов», а вскоре ожидается прибытие сопровождающих его танкера «Дубна» и буксира СБ-406.