Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече по Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону со совим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку к очередной встрече в астанинском формате по Сирии. Об этом сообщает МИД РФ.

«Подтвержден обоюдный настрой на продолжение усилий по достижению прочного урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совбеза ООН», - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран.

Очередная Международная встреча в астанинском формате по Сирии запланирована на конец ноября.