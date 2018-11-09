Hyundai объявила название нового кроссовера

Компания Hyundai официально объявила название новой флагманской модели кроссовера. Это Hyundai Palisade — ближайший родственник Kia Telluride.

Автомобиль назван в честь ряда скальных образований и прибрежного района Лос-Анджелеса Pacific Palisades.

В линейке корейского производителя новый кроссовер формально заменит Santa Fe XL (Grand Santa Fe), но будет выше него по своим характеристикам.

Новинку представят в Лос-Анджелесе 28 ноября.