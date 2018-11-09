«Мечтатель» как послание вселенной: в клинике Димы Рогачева расписали специальный скафандр желаний

Космонавты посетили Центр детской гематологии и онкологии имени Димы Рогачева. С собой покорители космоса привезли необычные сюрпризы.

Космонавты предложили детям невероятную возможность – своими руками разрисовать настоящий скафандр, который потом отправится в космос. Ребятам предложили не просто расписать его, а изобразить каждому свою заветную мечту. Потому что мечта, достигшая звезд, не может не сбыться.

Российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» Николай Тихонов убежден, что ребенку могут помочь не только лекарства, но и его внутренние убеждения и стремления победить свою болезнь. Американский инженер и астронавт НАСА Николь Стотт, в свою очередь, считает, что космонавты и дети, которые проходят лечение в центре, похожи тем, что не видят родных и друзей, едят не такую еду, как все остальные и над ними проводятся различные медицинские тесты.

Дети старательно выводят линии на ткани, которая станет чехлом для скафандра, который так и назовут «Мечтатель». В космосе в качестве проводников детских мечтаний уже побывали 5 скафандров, подобных ему. Рисуют дети со всего мира: из Женевы, Токио, Оттавы, Москвы, Лондона и Парижа. Всего – дети из 15 стран. Организаторы уже продолжили свое путешествие за мечтами и желаниями, которые обязательно покорят космос.