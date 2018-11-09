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Российские полярники провели эксперимент в условиях вечной мерзлоты

Алексей Головко
20:02 09.11.2018
Ученые проводят эксперименты на полуострове Таймыр.
Российские полярники провели эксперимент в условиях вечной мерзлоты

Российские полярники проводят продовольственные эксперименты в условиях вечной мерзлоты. Они делают продуктовые закладки, чтобы потомки смогли оценить, как изменился вкус, запах и цвет спустя 50 или сотню лет.

Так, русский путешественник Эдуард Толль закапывал банку супа и другие продукты на полуострове Таймыр 118 лет назад. Его тайник стал кладом для полярников XX века. Невероятно, но этот суп ели солдаты Российской империи.

В 1974 году экспедиция Дмитрия Шпаро нашла депо. Раскапывая вечную мерзлоту, экспедиторы случайно повредили один ящик, и тут же в Арктике вкусно запахло почти столетними ржаными сухарями. Потом нашли щи, кашу и как настоящие ученые решили поставить опыт на себе. Каждому дали по маленькой порции и ложку.

«Все замерли, потому что никто эту ложечку себе в рот не хочет отправлять. Тогда один приличную столовую ложку и съел. Все стали говорить, это ничего не значит, пусть кто-нибудь еще попробует. Но шутки, это на самом деле было очень вкусно», - рассказал путешественник Дмитрий Шпаро.

Так родился эксперимент длиною в полвека. Рядом закопали уже современные продукты. И с тех пор, каждые несколько лет на полуостров Таймыр приезжают экспедиции, похожие на домашний поход к холодильнику. Ученые вскрывают склад, проверяют какие продукты выдерживают годы в мерзлоте, а какие уже испортились. Докладывают новую еду. Испытывают разные современные виды упаковок. Опыты показывают, что не все вкусное проходит испытание вечностью.

«Мы достали из хранения сырокопченую колбасу, которая пролежала 24 года но жир прогорк, окислился, наверное 24 года для колбасы и не надо, но мы знаем, что делать чтобы продукты хранились дольше», - рассказал научный руководитель «Федерального научного центра пищевых систем» Андрей Лисицын.

Если вечную колбасу человек пока так и не придумал, то из зерна пшеницы, что лежит на северном складе 30 лет, можно вырастить колос и выпечь хлеб. А это уже интересно для страны. Сколько продовольствия на случай экстренных ситуаций хранит федеральная служба «Росрезерв» - государственная тайна. Но понятно, что миллионы тонн продуктов требуют складов, электричества, обслуживания. Русский Север мог бы помочь сэкономить. К тому же, сейчас в Арктику снова возвращаются люди. Северный морской путь, нефтедобыча, военные базы. Эти технологии за сто лет изменились. А хорошо поработавший человек по-прежнему должен хорошо поесть.

«Мы понимаем, что логистика доставки очень тяжелая и есть необходимость завозить сразу большое количество товаров, которые имеют большие сроки хранения», - рассказал директор НИИ проблем хранения «Росрезерва» Сергей Уланин.

Эксперимент, который случайно начал барон Толль, продолжается. Следующая контрольная дегустация его консервов запланирована на 2050 год.

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