В годовщину «Хрустальной ночи» весь мир вспоминает жертв нацизма

В пятницу, 9 ноября – годовщина «Хрустальной ночи», ночи массовых еврейских погромов на территории Германии в 1938 году.

Фактически беспорядки положили начало Холокосту. Нацисты разграбили и сожгли десятки тысяч синагог, молельных домов, школ, зданий и общин. Погибшие исчислялись тысячами. Название «Хрустальная ночь» появилось из-за того, что улицы после погромов были усыпаны разбитым стеклом.

Во всем мире 9 ноября проходят траурные мероприятия. На концерте в Бундестаге присутствовала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Между тем, в США продают на аукционе уникальное фото Адольфа Гитлера, обнимающего еврейскую девочку, которую зовут Роза Нинау. Современники свидетельствуют, что они дружили семьями, и девочка называла фюрера «дядюшка Гитлер». И это происходило во времена Холокоста. По мнению историков, Гитлер просто не знал о национальной принадлежности Розы.