«Аэроэкспресс» повысил цену на билет

Компания «Аэроэкспресс», которая занимается перевозкой пассажиров между Москвой и аэропортами столичного авиаузла, повысила цену на стандартный билет. Отныне его можно приобрести за 500 рублей в одну сторону, но останется возможность предварительной покупки по меньшей цене.

«Аэроэкспресс» ввел новые тарифы, ориентируясь на целевые категории клиентов. Теперь пассажиры смогут купить билеты типов «Стандарт», «Пара», «Семья и друзья».

Цена путешествия в одиночку теперь равняется 500 рублям за билет в одну сторону. Таким образом, стоимость услуги повысилась на 19,04% по сравнению с октябрем. Однако покупателю доступна еще одна категория – «Предварительный». Стоимость такого билета составляет 450 рублей. Но есть одна особенность: цена будет актуальна только при покупке в период от 4 до 90 суток до предполагаемой поездки.

Между тем, ранее «Аэроэкспресс» отменил плату за провоз домашних животных и велосипедов. Ранее стоимость их перевозки составляла 100 и 50 рублей соответственно.