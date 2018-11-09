Диспетчер минуту слушала страшные звуки убийства женщины из кабины лифта в Москве

На юго-западе Москвы неизвестный напал на женщину в кабине лифта и нанес ей более десяти ударов ножом, после чего пострадавшая скончалась на месте.

Перед тем как потерять сознание от полученных ранений, женщина успела нажать кнопку вызова диспетчера и умоляла о помощи. Аудиозапись действий дежурного лифтера была опубликована СМИ.

Как сообщают «Известия», в ответ на крики и мольбы, дежурный неуверенно уточил: «В лифте, девушка! Вызвать милицию, да?» - и не предпринимая никаких действий, продолжала минуту слушать, как убивают женщину. На записи отчетливо слышно, что, уже теряя сознание, москвичка ослабевающим голосом произнесла: «Возьми деньги, пожалуйста…помогите…», - но было уже поздно, сообщает газета «Известия».

Напомним, что тело женщины 1966 года рождения с ножевыми ранениями было обнаружено в подъезде дома по улице Знаменские Садки. На данный момент правоохранительными органами задержан подозреваемый в совершенном преступлении. Им оказался мужчина 1991 года рождения. В настоящий момент с задержанным проводятся следственные действия, по результатам которых ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.