В Болгарии задержан гражданин России по запросу прокуратуры США

В Болгарии по запросу американской прокуратуры задержали на два месяца 38-летнего россиянина. Его подозревают в интернет-мошенничестве. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Республики Болгария.

«Областной суд города Варна одобрил запрос прокуратуры на временное заключение под стражу… гражданина России Александра Ж.» - говорится в сообщении.

Отмечается, что россиянина намерены выдать американским властям. По оценкам США, ущерб от «мошеннической деятельности россиянина» составил около семи миллионов долларов.