Путин и Назарбаев призвали путешествовать по отечественным природным курортам

Президент России Владимир Путин принял участие в XV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Перспективное направление туризма стало новым импульсом в отношениях двух стран.

Российского лидера познакомили с туристическим потенциалом Казахстана, а он, в свою очередь, рассказал, чем может быть привлекательна Россия.

Казахстан - второй после Белоруссии торговый партнер России на пространстве СНГ. Однако Астана готовится оспорить первое место Минска с товарооборотом в 18 миллиардов долларов.

Во время встречи Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева было отмечено, что в отношениях России и Казахстана туризм еще не развит, но имеет заманчивые перспективы. Казахстанский лидер отметил, что взаимодействие двух стран в таком контексте имеет под собой большую выгоду и оживление межгосударственной торговли. Путин, в свою очередь, отметил, что незачем ездить за границу, когда и ближе есть красивые места.

«Конечно, в мире есть привлекательные маршруты, есть всемирно признанные туристические центры. И Рим, и Париж, и другие крупные города. У нас в России есть Петербург такого же класса, если не лучше в чем-то. Но такого природного многообразия, которое есть в России и в Казахстане, конечно, нигде в мире нет, это совершенно очевидный факт», - заявил российский лидер.

По случаю проведения форума регионов открыли новый дворец школьников. Так как еще одним важным направлением двустороннего сотрудничества является обмен знаниями. Следующим этапом станет встреча с казахстанскими представителями на территории России. В 2019 году их будут ждать в Омске.