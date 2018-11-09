Москва заявила протест послу Австрии из-за обвинений в шпионаже

Москва заявила протест послу Австрии в связи с обвинениями в причастности экс-полковника к разведывательной деятельности якобы в пользу РФ. Об этом сообщает МИД России.

«Шаги Вены основаны на подозрениях без доказательств», - говорится в сообщении ведомства.

В нем отметили, что заявления Вены из-за скандала с «полковником-разведчиком» уже привели к осложнению отношений России и Австрии. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве задались вопросом, почему Вена при расследовании вопроса не воспользовалась налаженными каналами диалога, а сразу выдвинула обвинение.

Ранее в связи с дипломатическим конфликтом в МИД России прибыл посол Австрии.

Прокуратура Зальцбурга проверяет обвинение, которое выдвинуло Минобороны Австрии против 70-летнего отставного офицера. Бывший полковник ВС Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России.