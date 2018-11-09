Синоптики рассказали, когда в Москву придет зима

До сих пор погода радовала москвичей теплом. Однако уже к выходным зима может начать отвоевывать свое законное пространство. В ночь на воскресенье похолодает до минус 7 градусов, а к 13 ноября до Москвы дойдут снежные тучи. Об этом говорится на сайте «Комсомольской правды».

К середине недели в столице уже ляжет снег, который за счет минусовых температур не будет таять. Но уже к 20-м числам ноября температура снова поднимется до плюсовых значений, и снег сойдет.