Россия и Сербия планируют создать ядерный центр - Борисов
Россия и Сербия планируют создать ядерный центр, соглашение может быть подписано в январе в ходе визита Владимира Путина в Белград, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
«Мы оцениваем как высокую готовность подготовки этого соглашения. Надеемся, что в период визита нашего президента оно с высокой долей вероятности может быть подписано», - сказал Борисов по результатам встречи с сербским вице-премьером Ивицей Дачичем.
Борисов назвал создание центра новой страницей в сербско-российских отношениях. По его словам, переговоры с сербской стороной вел заместитель главы Росатома Николай Спасский.
Он подчеркнул, что речь идет о сотрудничестве в области мирного атома, а также в использовании изотопов российского производства в интересах медицинских исследований, медицинской диагностики на территории Сербии.
«Я хочу обратить ваше внимание, что не идет речь о разработке атомной бомбы», - заявил сербский вице-премьер Ивиц Дачич.
О возможном строительстве ядерного центра в Сербии в октябре текущего года сообщала пресс-служба ГК «Росатом».