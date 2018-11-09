Россия и Сербия планируют создать ядерный центр - Борисов

Россия и Сербия планируют создать ядерный центр, соглашение может быть подписано в январе в ходе визита Владимира Путина в Белград, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Мы оцениваем как высокую готовность подготовки этого соглашения. Надеемся, что в период визита нашего президента оно с высокой долей вероятности может быть подписано», - сказал Борисов по результатам встречи с сербским вице-премьером Ивицей Дачичем.

Борисов назвал создание центра новой страницей в сербско-российских отношениях. По его словам, переговоры с сербской стороной вел заместитель главы Росатома Николай Спасский.

Он подчеркнул, что речь идет о сотрудничестве в области мирного атома, а также в использовании изотопов российского производства в интересах медицинских исследований, медицинской диагностики на территории Сербии.

«Я хочу обратить ваше внимание, что не идет речь о разработке атомной бомбы», - заявил сербский вице-премьер Ивиц Дачич.

О возможном строительстве ядерного центра в Сербии в октябре текущего года сообщала пресс-служба ГК «Росатом».