Опубликованы первые кадры с места ликвидации боевиков ИГ* в Сирии

Сирийское государственное новостное агентство SANA опубликовало фото с места ликвидации боевиков ИГ* (запрещена в РФ). На кадрах - ликвидированные террористы, изъятые у них оружие, мобильные телефоны и компьютеры.

Ранее Минобороны России сообщило, что сирийские военные при поддержке российских офицеров Центра по примирению враждующих сторон в Сирии в районе населенного пункта Хамим к востоку от Пальмиры освободили 19 заложников, которые продолжительное время были в плену у террористов.

Среди освобожденных 15 детей и четыре женщины. Боевики содержали людей в нечеловеческих условиях, они истощены физически и морально. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Все террористы ИГ*, похитившие людей, были ликвидированы в ходе спецоперации.

*ИГ - террористическая организация, запрещенная в России