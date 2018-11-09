В ДНР рассказали о готовящихся украинскими спецслужбами провокациях в Азовском море

Служба безопасности Украины готовит в Азовском море масштабные провокации.

Управление народной милиции ДНР располагает сведениями о том, что СБУ рассматривает сразу несколько вариантов возможных подстрекательств.

«По нашим данным, руководством СБУ разрабатывается несколько сценариев провокаций в акватории Азовского моря с целью эскалации напряженности, и на этом фоне - попытки вооруженного вторжения с моря на территорию республики», - заявил замначальника УНМ ДНР Эдуард Басурин.

При этом он отметил, что украинские спецслужбы не гнушаются и такими вариантами, как «затопление коммерческого судна, как украинского, так и иностранного». Как сообщает Донецкое агентство новостей, провокаций следует ожидать в первой половине 2019 года.

Между тем в Верховной раде Украины прошел в первом чтении законопроект об увеличении зоны украинского контроля на морях. Речь идет об акваториях Азовского и Черного морей. В Киеве планируют присвоить им новый правовой статус и дать возможность уполномоченным на то лицам проводить там фискальный, таможенный, санитарный и иммиграционный контроль.