Под Самарой на полигоне прогремел взрыв боеприпаса

В Самарской области на полигоне в Чапаевске прогремел взрыв боеприпаса. Об этом «Звезде» сообщил источник в экстренных службах региона. Инцидент произошел во время работ по утилизации на площадке подведомственного Минпромторгу России предприятия. Ранения получили четыре его сотрудника, находившиеся в непосредственной близости в момент детонации.

Состояние одного из них медики оценили как средней степени тяжести, еще трое находятся в состоянии легкой степени тяжести. Как сообщили в единой диспетчерской службе города Чапаевска, все пострадавшие доставлены в местную больницу.

Ранее СМИ сообщали, что полигон принадлежит Минобороны. В Минпромторге опровергли данную информацию.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел не в процессе основной производственной деятельности полигона.

«При погрузке малокалиберных боеприпасов, собранных после ЧП в 2013 году, сработал один 23-мм снаряд. Это самый малый калибр, назвать это взрывом в привычном понимании сложно. В результате 3 сотрудника получили легкие травмы ног, один сотрудник – травму ног средней тяжести. Всем своевременно оказана медицинская помощь. Другого вреда людям и имуществу нет», - сообщили «Звезде» в Минпромторге.

По предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение правил безопасности. Обстоятельства и подробности происшествия выясняются.