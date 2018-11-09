Киев угрожает организаторам и участникам выборов в Донбассе уголовной ответственностью

Участников и организаторов выборов в Донбассе могут привлечь на Украине к уголовной ответственности.

В Киеве заявили, что не признают запланированные на 11 ноября выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР. Мероприятия пройдут в соответствии с условиями минских соглашений, но, несмотря на это, секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сделал заявление об уголовном преследовании участников.

По мнению украинского политика, выборы в Донбассе подпадают под статьи Уголовного кодекса о «свержении конституционного строя», «посягательстве на территориальную целостность», «госизмене» и «воспрепятствовании деятельности ВСУ». Как передает «112.ua», Турчинов отметил якобы неизбежность наказания.

Между тем ранее страны Евросоюза призвали Россию остановить выборы в Донбассе, которые, по мнению коалиции, являются незаконными.