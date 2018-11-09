В России подорожал бензин

Средняя розничная цена на бензин в России с 29 октября по 4 ноября увеличилась на две копейки (0,1%) и составила 43,47 рубля за литр. Цена на дизельное топливо выросла на 15 копеек (0,3%) и составила 45,26 рубля за литр.

На Урале и Дальнем Востоке цена выросла на 11-12 копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По данным службы статистики, к 9 ноября цена на бензин марки Аи-92 в среднем по России составляет 41,55 рубля за литр, Аи-95 - 44,83 рубля за литр, Аи-98 - 50,25 рубля за литр.

Ранее Минэнерго, ФАС РФ, нефтекомпании и независимые НПЗ согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливо. Ведомства договорились о фиксированных ценах и объемах поставок на рынок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт.