Жаворонки поневоле: чем опасны утренний подъем и работа по ночам

Ученые предупредили, что сон в неполной темноте вызывает онкологические и кардиологические заболевания. Все дело в мелатонине - гормоне, который вырабатывается только в темноте, а избыточный свет, например от экрана гаджета, вызывает сбой в системе, и человек начинает испытывать проблемы с засыпанием.

Такая же ситуация и у тех, кто просыпается до восхода солнца. Помимо угрозы развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, таким «жаворонкам поневоле» грозят депрессия и нарушение иммунитета. Об этом предупредил главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН доктор биологических наук Владимир Ковальзон. Его слова приводит РИА Новости.

Это происходит из-за того, что человек изначально был устроен так, что автоматически просыпался после восхода солнца - его будил естественный свет. Он активировал биологические часы и настраивал на бодрствование. Однако электрический источник освещения просто не может активировать мелатонин. Поэтому человек как будто еще спит, но при этом вынужден бодрствовать.

«Биологические часы настроены у большинства людей не на 24 часа, а на 25, и каждое утро нам нужно как бы подводить стрелки, чтобы идти в ритм, - когда мы открываем шторы, солнечный свет, очень яркий, перезапускает биологические часы», - цитирует эксперта агентство.

Ученые также сходятся во мнении, что работа по ночам не только неэффективна, но и опасна. Заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов уверен, что такой режим просто противоречит устройству организма.

«Клетки нашего организма в темноте переходят в ночной режим, это управляется генетическим механизмом», - рассказал он.

Самым удачным временем для засыпания признан период с 21 до 22 часов. Тогда концентрация мелатонина наиболее высока. В среднем чтобы выспаться, человеку необходимо от семи до девяти часов. Однако есть те, кому и десяти будет мало, а некоторым вполне хватает шести часов для отдыха.