Австрийскому офицеру грозит 10 лет тюрьмы за «шпионаж в пользу России»

Прокуратура Зальцбурга проверяет обвинение, которое выдвинуло Минобороны Австрии против 70-летнего отставного офицера.

Бывший полковник ВС Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России, сообщает Kronen Zeitung.

Австрийское военное ведомство обвиняет офицера в разглашении государственной тайны. Отставному офицеру грозит до десяти лет заключения.

По данным издания, подозреваемый занимал «очень незаметный пост» в штабе и регулярно проводил переговоры с российским куратором. Военный якобы по заданию должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также подробные данные о некоторых австрийских высокопоставленных военнослужащих.

Посольство РФ пока никак не комментирует данную информацию.